Сенат США выделит из оборонного бюджета 200 млн долларов Украине

Сенат США утвердил оборонный бюджет на следующий год общим объемом 716 млрд долларов

Сенат США выделит из своего оборонного бюджета, 200 млн даларів Украине. Так, в законопроекте в разделе 1233 "Продолжение инициативы поддержки Украины в сфере безопасности" указано, что "на 2019 финансовый год предусмотрено 200 млн долларов".

Кроме того, в документе содержится положение о необходимости "сохранять крепкую поддержку Украины в сфере безопасности, включая предоставление летальной помощи оборонного характера, и одновременно способствовать необходимым институциональным реформам в области обороны".

Как сообщается, палата представителей американского Конгресса утвердила подобный законопроект, в котором поддержала выделение 250 млн долларов для предоставления помощи в сфере безопасности Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Сенат Конгресса Соединенных штатов Америки принял законопроект об оборонном бюджете на 2019 финансовый год в размере 716 млрд долларов, он направлен на усиление американских вооруженных сил.