Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.56
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.56
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Сенат США выделит из оборонного бюджета 200 млн долларов Украине

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 20:01
Фото: флаг США (flickr.com/usembassykyiv.jpg)
Фото: флаг США (flickr.com/usembassykyiv.jpg)

Сенат США утвердил оборонный бюджет на следующий год общим объемом 716 млрд долларов

Сенат США выделит из своего оборонного бюджета, 200 млн даларів Украине. Так, в законопроекте в разделе 1233 "Продолжение инициативы поддержки Украины в сфере безопасности" указано, что "на 2019 финансовый год предусмотрено 200 млн долларов".

Кроме того, в документе содержится положение о необходимости "сохранять крепкую поддержку Украины в сфере безопасности, включая предоставление летальной помощи оборонного характера, и одновременно способствовать необходимым институциональным реформам в области обороны".

Как сообщается, палата представителей американского Конгресса утвердила подобный законопроект, в котором поддержала выделение 250 млн долларов для предоставления помощи в сфере безопасности Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Сенат Конгресса Соединенных штатов Америки принял законопроект об оборонном бюджете на 2019 финансовый год в размере 716 млрд долларов, он направлен на усиление американских вооруженных сил.

В США представили резолюцию о нарушениях Россией религиозных свобод в Крыму и на Донбассе Киевляне активизировали подачу проектов на Общественный бюджет столицы, - КГГА
Теги публикации: Сенат США, бюджет  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Избиение военного в Мариуполе: появилась другая версия произошедшего
Нардеп Барна хочет наказывать украинцев за публичное проявление гендерной ориентации
Украинский школьник стал призером "Олимпиады гениев" в США
В Киеве вместо школы построили жилой квартал: опубликовано решение суда
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь