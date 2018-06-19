Сенат США схвалив військовий бюджет на 2019 рік

Документ підтримали 85 сенаторів

Сенат Конгресу Сполучених штатів Америки (США) ухвалив законопроект про оборонний бюджет на 2019 фінансовий рік у розмірі 716 млрд доларів, він спрямований на посилення американських збройних сил. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, документ підтримали 85 сенаторів, десять виступили проти. Тепер його має схвалити Палата представників, потім узагальнену версію мають прийняти обидві палати Конгресу, а також підписати президент США Дональд Трамп.

Зокрема, на закупівлю озброєння, кораблів і літаків, а також на зарплати військовим призначені 639 млрд доларів, ще 69 млрд доларів підуть на фінансування діючих військових кампаній США. У березні Трамп обіцяв, що в 2019 році військові отримають 716 млрд доларів з бюджету, в тому числі і на модернізацію ядерної тріади.

У законопроекті також міститься поправка про заборону продажу Туреччини винищувачів п'ятого покоління F-35. Обмеження пов'язані з купівлею Анкарою російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проект оборонного бюджету США на 2019 рік пропонується виділити 250 мільйонів доларів на допомогу Україні у сфері безпеки.