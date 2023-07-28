Сенат США обеспокоен злонамеренным потенциалом искусственного интеллекта

Американские сенаторы обеспокоены злонамеренным потенциалом искусственного интеллекта. Они вызовут на слушания разработчиков, руководителей и экспертов по поводу возможных законодательных гарантий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

На этой неделе сенаторы-демократы и республиканцы выразили обеспокоенность по поводу возможного использования искусственного интеллекта для создания биологического оружия. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что созовет первые в истории форумы по изучению искусственного интеллекта.

"Существует реальный двухпартийный интерес к ИИ, который необходим, чтобы достичь прогресса в том, что действительно является императивом для страны - в разработке законодательства в области ИИ, которое поощряет инновации, но имеет гарантии для предотвращения обязательств, которые могут повлечь за собой искусственный интеллект", - отметил Шумер.

Регулировка искусственного интеллекта

Стоит отметить, что законодатели во всем мире начали думать о том, как регулировать ИИ и предотвратить потенциальные угрозы после того, как генеративный искусственный интеллект, использующий данные для создания нового контента, такого как ChatGPT, попал в заголовки газет.

Генеральный директор компании OpenAI, создавшей ChatGPT, призвал Конгресс Соединенных Штатов регулировать искусственный интеллект. Известно, что Сенаторы США проводят секретные брифинги по этому вопросу.

Также Европейский Союз готовит исторический закон, регулирующий использование ИИ. Подробнее о том, какие ограничения искусственного интеллекта планируют ввести, – в материале РБК-Украина.