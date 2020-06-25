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Сенат США погодив санкції проти Китаю через автономію Гонконгу

Новини » Політика     25.06.2020 - 21:45
Сенат США погодив санкції проти Китаю через автономію Гонконгу
Фото: прапори США та Китаю (flickr.com / Kode Susy)

Санкції будуть введені лише у випадку обмеження автономії Гонконгу

Сенат Сполучених Штатів Америки ухвалив закон, який передбачає накладення санкцій на окремих осіб та компанії Китаю, які підтримують обмеження автономії Гонконгу. Санкції будуть задіяні лише у випадку обмеження високого ступеню автономії регіону.

Про це повідомляє американське агентство Reuters.

Схвалений документ також включає вторинні санкції щодо банків, які співпрацюють з будь-ким, хто висловлював підтримку обмеженню автономії Гонконгу.

Банки будуть відрізані від американських колег, а також їм обмежать доступ до транзакцій у доларах.

Нагадаємо, наприкінці травня Китай ухвалив закон про національну безпеку Гонконгу. У США та ЄС вважають, що документ обмежує високий ступінь автономії регіону, адже передбачає заборону антиурядових протестів та створення на його території китайських спецслужб.

Пізніше президент США Дональд Трамп ввів обмеження на в'їзд китайських науковців та студентів.

Зі свого боку Китай пригрозив США "жорсткими контрзаходами" у відповідь на тиск щодо Гонконгу.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайГонконгСанкції
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