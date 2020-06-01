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Китай пригрозив США "жорсткими контрзаходами" на тиск через Гонконг

Новини » Політика     01.06.2020 - 15:55
Китай пригрозив США "жорсткими контрзаходами" на тиск через Гонконг
Фото: Чжао Ліцзянь (scmp com by Kyodo)

Китай планує припинити закупівлю сої та свинини в США

Представник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь пригрозив Вашингтону "жорсткими контрзаходами" у разі скасування спеціального режиму для Гонконгу та санкцій проти китайських вчених та компаній. Пекін рішуче виступає проти подібних кроків Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Ліцзяня, оголошені американським президентом Дональдом Трампом заходи серйозно втручаються у внутрішні справи Китаю, погіршують відносини між США та Китаєм, а також завдають шкоди обом сторонам.

"Будь-які заяви або дії США, які завдають шкоди інтересам Китаю, зустрінуться з жорсткою контратакою Китаю", - наголосив він.

Крім того, джерела видання розповіли, що Пекін вже звернувся до своїх державних компаній з проханням припинити закупівлю сої та свинини у США після того, як Вашингтон заявив про санкції. А у випадку введення нових заходів Вашингтоном, Китай планує припинити купувати сільськогосподарські товари.

Нагадаємо, Трамп анонсував санкції проти Китаю після того, як китайський парламент ухвалив закон про національну безпеку Гонконгу. Документ дозволяє заборонити в регіоні антиурядові протести та створити там китайські спецслужби. У США вважають, що цей закон позбавив Гонконг високого ступеня автономії від Китаю.

Пізніше Трамп оголосив про введення заборони на в'їзд до США китайським вченим та аспірантам, яких Пекін нібито може використовувати для крадіжки американських технологій.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України КитайСполучені Штати АмерикиСанкціїГонконг
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