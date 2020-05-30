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Трамп заборонив в'їзд у США вченим з Китаю

Новини » Політика     30.05.2020 - 07:22
Трамп заборонив в'їзд у США вченим з Китаю
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Трамп стверджує, що Китай може використовувати вчених для крадіжки інтелектуальної власності

Президент США Дональд Трамп ввів заборону на в'їзд в країну вчених та аспірантів з Китаю. Він стверджує, що зробив це, щоб захистити інтелектуальну власність і технології країни.

Про це йдеться в опублікованому Білим домом бюлетені.

Трамп стверджує, що Китай може використовувати вчених для крадіжки інтелектуальної власності і технологій зі Сполучених Штатів.

Згідно з документом, в'їзд заборонено також для громадян КНР, пов'язаних з організаціями, які реалізують або підтримують стратегію злиття китайських військово-цивільних технологій.

Також в країну не можуть в'їхати громадяни, які не є іммігрантами з Китаю, з візами F або J для досліджень або навчання. Виняток зроблять для студентів, що прибувають до країни на законних підставах.

Раніше Трамп заявив, що США "призупинять в'їзд в країну деяких іноземних громадян з Китаю, яких визначили як потенційну загрозу безпеки".

29 травня Трамп оголосив про розрив відносин з ВООЗ.

Групи, що представляють лікарів-інфекціоністів, педіатрів і лікарів загальної практики закликали Трампа змінити своє рішення.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України КитайДональд Трамп
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