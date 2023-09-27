Раскол в Конгрессе США по бюджету ставит под угрозу помощь Украине

Сенат США сделал шаг вперед по двухпартийному законопроекту, призванному помешать правительству закрыться всего за пять дней до 1 октября. В это же время Палата представителей попыталась продвинуть меру, поддержанную только республиканцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сенат проголосовал 77 голосами против 19 за начало дебатов по мере, которая будет финансировать правительство до 17 ноября и включает около 6 млрд долларов на реагирование на внутренние стихийные бедствия и еще примерно 6 млрд долларов на помощь Украине.

Однако контролируемая республиканцами Палата представителей планировала продвигать свой подход, который вряд ли получит поддержку в Сенате, где большинство составляют демократы.

Палата представителей провела процедурное голосование за продвижение четырех законопроектов о расходах, которые отражают консервативные приоритеты и не имеют шансов стать законом. Даже если эти меры будут приняты, эти меры будут финансировать только часть правительства и не предотвратят приостановку работы.

Противоречия между Сенатом и Палатой представителей

Раскол между двумя палатами предполагает, что федеральное правительство, скорее всего, вступит в четвертую за десятилетие приостановку работы в воскресенье, 1 октября.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер, демократ, и лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл работали в тандеме, чтобы добиться принятия двухпартийным краткосрочного продления федерального финансирования на нынешнем уровне.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил журналистам, что будет добиваться одобрения расколовшихся республиканцев на законопроект, который также будет временно финансировать правительство.

Но он намерен ввести жесткие пограничные и иммиграционные ограничения, которые вряд ли получат поддержку достаточного количества демократов в Палате представителей или Сенате, чтобы стать законом.

Президент-демократ Джо Байден и Маккарти стремились предотвратить закрытие экономики в этом году, когда в мае, в конце противостояния по поводу потолка федерального долга, договорились о дискреционных расходах в размере 1,59 триллиона долларов на финансовый год, начинающийся 1 октября.

Белый дом призвал республиканцев соблюдать это соглашение. "Республиканцы Палаты представителей должны присоединиться к Сенату и выполнять свою работу, прекратить играть в политические игры с жизнями людей и соблюдать двухпартийное соглашение, за которое две трети из них проголосовали в мае", - сказала пресс-секретарь Карин Жан-Пьер в своем заявлении.

Но сторонники жесткой линии справа от Маккарти отвергли эту сделку, потребовав еще 120 млрд долларов сокращений.

Мера Маккарти возобновит строительство стены на границе между США и Мексикой, что является политикой бывшего президента Дональда Трампа, и ужесточит иммиграционную политику.

Критики заявили, что это фактически положит конец предоставлению убежища в США для иммигрантов.

Плохие новости

Маккарти призвал Байдена и демократов в Конгрессе пересмотреть свою оппозицию. Главный республиканец в Сенате просил своего коллегу в Палате представителей поддержать законопроект Сената.

"Закрытие правительства - это плохая новость, как бы вы на это ни смотрели", - сказал МакКоннелл.

Маккарти возразил: "Давайте сделаем что-нибудь на границе, оставим правительство открытым и покажем этой стране, что мы можем поступить правильно, а остальные наши проблемы решим по ходу дела".

Прекращение финансирования правительства

Сотни тысяч федеральных служащих будут уволены, а широкий спектр услуг, от публикации экономических данных до пособий по питанию, будет приостановлен начиная с воскресенья, если обе стороны не достигнут соглашения.

Это противостояние вызвало обеспокоенность у кредитно-рейтингового агентства Moody's, хотя неясно, повредит ли оно кредитоспособности США, поскольку прошлые остановки экономики не оказали существенного влияния на крупнейшую экономику мира.

Трамп, являющийся фаворитом в номинации от Республиканской партии в 2024 году, поддержал разговоры о закрытии.

Сокращения, на которых настаивают сторонники жесткой линии, составляют лишь часть общего бюджета США, который в этом финансовом году составит 6,4 триллиона долларов. Законодатели не рассматривают возможность сокращения таких популярных льготных программ, как социальное обеспечение и медицинская помощь, которые, по прогнозам, будут резко расти по мере старения населения.

Конгресс закрывал правительство 14 раз с 1981 года, хотя большинство этих пробелов в финансировании длились всего день или два.

Помощь Украине

Ранее президент США Джо Байден попросил Конгресс одобрить дополнительные расходы на сумму около 40 млрд. долларов, в том числе 24 млрд. долларов для Украины и другие международные потребности с целью продолжать поддерживать нас в борьбе с российскими захватчиками. Этот запрос уже получил двухпартийную поддержку в Сенате, но не в Палате представителей.

При этом Белый дом и Госдеп США выразили уверенность в двухпартийной поддержке Украины в Конгрессе.