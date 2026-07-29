Сенат США проголосовал за решение, чтобы принять "адские санкции" Грэма против РФ

Известно, что голосование завершилось с результатом 86 "за" и "12" против. Теперь же руководство Сената надеется достичь согласия со всеми 100 сенаторами, чтобы пакет санкций был принял до начала каникул в августе.

Но проблема состоит в том, что любой сенатор может высказать возражения и замедлить процесс.

Отметим, что голосование за процедурное решение произошло всего через несколько часов после похорон Грэма и вскоре после того, как с сенаторами встретился президент Украины Владимир Зеленский.

После этой встречи сенаторы пригласили Зеленского понаблюдать за частью голосования из галереи Сената, после чего он поаплодировал и сказал: "Спасибо". Несколько сенаторов поаплодировали ему в ответ.

Отметим, что санкции против РФ включают пошлины в размере до 100% против 5 крупнейших импортеров российский нефти и газа, включая Индию и Китай.