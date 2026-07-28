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Сенат США пришел к согласию по проекту "адских санкций" против РФ, далее - голосование

16:40 28.07.2026 Вт
2 мин
После месяцев переговоров сенаторы согласовали окончательный текст резонансной инициативы
aimg Мария Науменко
Сенат США пришел к согласию по проекту "адских санкций" против РФ, далее - голосование Фото: заседание Сената США (Getty Images)
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Двухпартийная группа сенаторов США достигла согласия по поводу окончательного текста законопроекта о так называемых "адских санкциях" против России. Голосование пройдет уже в скором времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Документ предоставляет президенту США новые полномочия для экономического давления на страны, покупающие российские энергоносители.

В частности, он позволяет применять дополнительные пошлины к пяти крупнейшим импортерам российской нефти и природного газа, а также к пяти государствам, помогающим России обходить энергетические санкции.

Кроме того, законопроект продолжает действие Закона о санкциях против Ирана в 1996 году до 2031 года, сохраняя механизм вторичных санкций против иностранных компаний, ведущих бизнес с Тегераном.

Документ также предусматривает возможность введения общей пошлины в размере 500% на импортируемые в США российские товары.

Отдельно президент сможет устанавливать дополнительный тариф в 100% по отношению к крупнейшим покупателям российских энергоносителей и стран, способствующих обходу санкций. В то же время, поправка, внесенная накануне, ограничивает действие этих новых полномочий пятью годами.

Процедурное голосование по законопроекту в Сенате запланировано на конец дня 28 июля. В то же время Палата представителей США уже ушла на августовские каникулы, поэтому окончательное принятие документа и вступление в силу возможны не ранее сентября.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США для встречи с президентом Дональдом Трампом.

По словам главы государства, главной темой переговоров станет усиление противовоздушной обороны Украины, в частности, получение систем противоракетной защиты и развитие стратегического сотрудничества с Соединенными Штатами.

По данным CNN, также во время встречи лидеры поднимут тему текущего мирного процесса между Россией и Украиной.

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