Сенат США пришел к согласию по проекту "адских санкций" против РФ, далее - голосование

Двухпартийная группа сенаторов США достигла согласия по поводу окончательного текста законопроекта о так называемых "адских санкциях" против России. Голосование пройдет уже в скором времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Документ предоставляет президенту США новые полномочия для экономического давления на страны, покупающие российские энергоносители.

В частности, он позволяет применять дополнительные пошлины к пяти крупнейшим импортерам российской нефти и природного газа, а также к пяти государствам, помогающим России обходить энергетические санкции.

Кроме того, законопроект продолжает действие Закона о санкциях против Ирана в 1996 году до 2031 года, сохраняя механизм вторичных санкций против иностранных компаний, ведущих бизнес с Тегераном.

Документ также предусматривает возможность введения общей пошлины в размере 500% на импортируемые в США российские товары.

Отдельно президент сможет устанавливать дополнительный тариф в 100% по отношению к крупнейшим покупателям российских энергоносителей и стран, способствующих обходу санкций. В то же время, поправка, внесенная накануне, ограничивает действие этих новых полномочий пятью годами.

Процедурное голосование по законопроекту в Сенате запланировано на конец дня 28 июля. В то же время Палата представителей США уже ушла на августовские каникулы, поэтому окончательное принятие документа и вступление в силу возможны не ранее сентября.