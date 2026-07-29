Сенат США проголосував за рішення, щоб ухвалити "пекельні санкції" Грема проти РФ

Відомо, що голосування завершилося з результатом 86 "за" та "12" проти. Тепер керівництво Сенату сподівається досягти згоди з усіма 100 сенаторами, щоб пакет санкцій був прийнятий до початку канікул у серпні.

Але проблема полягає в тому, що будь-який сенатор може заперечити і уповільнити процес.

Зазначимо, що голосування за процедурне рішення відбулося через кілька годин після похорону Грема і незабаром після того, як із сенаторами зустрівся президент України Володимир Зеленський.

Після цієї зустрічі сенатори запросили Зеленського поспостерігати за частиною голосування з галереї Сенату, після чого він поаплодував і сказав: "Спасибі". Декілька сенаторів поаплодували йому у відповідь.

Зазначимо, що санкції проти РФ включають мита у розмірі до 100% проти 5 найбільших імпортерів російської нафти та газу, включаючи Індію та Китай.