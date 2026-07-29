ua en ru
Ср, 29 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Сенат США начнет голосовать за "адские санкции" Грэма в день его похорон, - Reuters

03:25 29.07.2026 Ср
2 мин
Что известно о возможном принятии документа?
aimg Эдуард Ткач
Сенат США начнет голосовать за "адские санкции" Грэма в день его похорон, - Reuters Фото: после Сената документ еще должен быть проголосован в Палате представителей (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Сенат США начнет голосование по законопроекту об "адских санкциях" против РФ уже сегодня, в день похорон автора документа сенатора Линдси Грэма (в ночь на 29 июля по Киеву).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, лидеры Сената назначили процедурное голосование по законопроекту, которые предусматривает введение санкций против чиновников РФ и жестких пошлин на товары из Китая, Индии и других стран с целью снижения из зависимости от российской нефти и газа.

При этом Reuters уточняет, что хоть демократы в целом и поддерживают санкции, но предоставленные президенту США Дональду Трампу полномочия по введению пошлин вызывают опасения по поводу возможного роста стоимости импорта.

Эти опасения ставят под угрозу перспективы принятия законопроекта в Сенате, а также в Палате представителей США, которая возобновит свою работу в сентябре.

Если же законопроект все таки будет принят, то он позволит президенту США Дональду Трампу вводить пошлины в размере до 100% на товары из стран, которые являются крупными потребителями российской энергетики. Среди таких, в частности Индия, Япония и некоторые страны ЕС. В то же время закон позволит Трампу и отменять санкции по собственному усмотрению.

Но некоторые демократы заявили, что выступят против этого законопроекта.

"Это не столько законопроект о санкциях, сколько масштабная лазейка, позволяющая президенту Трампу ввести дополнительные пошлины, в том числе на наших европейских союзников, что нанесет ущерб американским семьям", - сказал Грегори Микс.

Помощник сенатора-демократа сказал во вторник, что у законодателей от обеих партий есть несколько претензий к тарифами, однако пока неясно, будут ли эти опасения озвучены сразу, поскольку они хотят отдать дань уважения Грэму.

Встреча Зеленского с сенаторами

Отметим, что в СМИ уже появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский пару часов назад уже провел закрытую встречу с сенаторами США, на которую были приглашены все 100 законодателей.

Детали пока неизвестны, однако накануне в медиа были анонсы, что вероятной темой разговора станут санкции покойного Грэма.

Что еще важно знать

Напомним, менее дня назад в Bloomberg была информация, что двухпартийная группа сенаторов США достигла согласия по поводу окончательно текста законопроекта о санкциях Грэма против РФ. Тогда тоже анонсировалось, что вскоре будет голосования.

Также мы писали, что перед встречей с сенаторами у Владимира Зеленского была встреча с Дональдом Трампом. Что известно о встреча - читайте в нашем материале.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Сенат США
Новости
Зеленский и Трамп встретились "за закрытыми дверями": все о переговорах в Белом доме
Зеленский и Трамп встретились "за закрытыми дверями": все о переговорах в Белом доме
Аналитика
У президента нет хорошего выбора: интервью с Гудименко о Федорове, протестах и закупках
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина У президента нет хорошего выбора: интервью с Гудименко о Федорове, протестах и закупках