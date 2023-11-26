В США заявили, что Конгрессу будет трудно принять новые меры по помощи Украине до конца года

Соединенным Штатам до конца 2023 года будет трудно принять новые меры по оказанию помощи Украине и Израилю, в то время как в Конгрессе сохраняются разногласия по поводу предлагаемых изменений в охране южной границы.

Об этом заявил глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Конгресс потребует изменения законов для того, чтобы граница вернулась в прежнее состояние, - заявил он.

По словам политика, это может включать ограничение на въезд лиц, ищущих убежища, через мексиканскую границу и другие положения по ее охране.

Республиканцы в Конгрессе США стремятся увязать одобрение иностранной военной помощи с ужесточением пограничной политики после того, как президент Джо Байден подписал временный законопроект, продлевающий финансирование правительства США до начала следующего года.

"Я думаю, что будет очень трудно добиться этого до конца года, и в настоящее время препятствием является политика Белого дома в отношении южной границы", - сказал Тернер.

На этой неделе Конгресс возвращается к работе, на повестке дня - принятие законов по Израилю и Украине. Дальнейшие осложнения поставят под вопрос, будет ли Вашингтон продолжать предоставлять своим союзникам ресурсы и вооружение.

Военная помощь от США

1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств (60 млрд долларов) хотят направить в помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

Недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что США выделили новый пакет военной помощи для Украины.

Издание Politico писало, что Украина хочет получить от Соединенных Штатов радары малой дальности Sentinel для отслеживания баллистических ракет и других объектов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.