Сенат Румунії відхилив проект угорської автономії

У середу, 29 квітня, Сенат Румунії не підтримав проект про створення автономії Секейского краю, де проживає угорська національна меншина Румунії. Про це повідомляє Digi 24.

За це рішення після двогодинних дебатів проголосували 126 з 135 присутніх сенаторів. Підтримали його лише представники Демократичного союзу угорців Румунії.

Документ, який був ініційований Демократичною спілкою угорців Румунії, передбачав створення автономного регіону правосуб'єктністю в Румунії. До його складу повинні були увійти повіти Ковасна та Харгита, а також місто Муреш. Автономія отримала свого президента строком на чотири роки. Угорська мова повинна стати офіційною і використовуватися в державних установах; передбачалося вільне використання символіки угорської нації".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що палата депутатів парламенту Румунії проголосувала за закон про автономію краю Секейского.

Крім того, у Румунії проходили акції протесту, в ході яких кілька тисяч етнічних угорців зібралися в місті Тиргу-Муреш з вимогою автономії для Секейского краю.