Сенат Румынии отклонил проект венгерской автономии

В среду, 29 апреля, Сенат Румынии не поддержал проект о создании автономии Секейского края, где проживает венгерское национальное меньшинство Румынии. Об этом сообщает Digi 24.

За это решение после двухчасовых дебатов проголосовали 126 из 135 присутствующих сенаторов. Поддержали его только представители Демократического союза венгров Румынии.

Документ, который был инициирован Демократическим союзом венгров Румынии, предусматривал создание автономного региона правосубъектностью в Румынии. В его состав должны были войти уезды Ковасна и Харгита, а также город Муреш. Автономия получила бы своего президента сроком на четыре года. Венгерский язык должен был стать официальной и использоваться в государственных учреждениях; предполагалось свободное использование "символики венгерской нации".

Напомним, ранее сообщалось, что палата депутатов парламента Румынии проголосовала за закон об автономии Секейского края.

Кроме того, в Румынии проходили акции протеста, в ходе которых несколько тысяч этнических венгров собрались в городе Тыргу-Муреш с требованием автономии для Секейского края.