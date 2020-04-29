ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Румунії створюють угорську автономію

Новини » Політика     29.04.2020 - 11:43
В Румунії створюють угорську автономію
Фото: парламент Румунії (EPA)

Мова йде про автономію Секейського краю

Палата депутатів парламенту Румунії проголосувала за закон про автономію Секейського краю, де проживає угорська національна меншина Румунії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi 24.

Як зазначається, документ передбачає створення автономного регіону з правосуб’єктністю в Румунії. До автономії увійдуть території в Північній Трансильванії - повіти Харгіта, Ковасна та місто Муреш. У неї буде президент, якого будуть обирати мешканці регіону.

До автономного регіону, згідно з законопроектом, входитимуть нинішні округи Ковасна та Харгіта, а також місто Муреш. Документ передбачає надання автономного статусу Секейському після ухвалення закону та підтвердження його на місцевому референдумі.

Додамо, секеї - одна з етнографічних груп, що складає угорську національну меншину на території Румунії. Права 1,2 млн етнічних угорців в Румунії, в тому числі близько 700 тисяч секеїв у східній Трансільванії, десятиліттями перебувають в центрі політичної ворожнечі між двома країнами.

Нагадаємо, в Румунії були акції протесту, коли кілька тисяч етнічних угорців зібралися в місті Тиргу-Муреш з вимогою автономії для Секейского краю.

В Одеській області відчули землетрус У Румунії порушників карантину оштрафували вже на 78 млн євро
Новини України РумынияУгорщина
News
On Top