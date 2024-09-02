Румыния одобрила передачу Украине системы Patriot, ожидают голосования парламента, - Reuters

В понедельник, 2 сентября, коалиционное правительство Румынии одобрило законопроект, позволяющий передать Украине одну из двух действующих систем противоракетной обороны Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Законопроект был направлен в парламент для окончательного голосования. Издание напоминает, что этот шаг является частью обязательств Румынии как члена НАТО по поддержке Украины в противостоянии российской агрессии.

Это решение является частью доставки 5 таких систем и других стратегических единиц противовоздушной обороны, которые страны НАТО обещали Киеву.

"После того, как парламент одобрит закон, правительство сможет выдать решение, которое делает пожертвования оперативным", - сказал спикер правительства Румынии Михай Константин.

В законопроекте говорится, что Румыния направит США предложения и согласования относительно замены этой системы, которая будет предоставлена Украине, на другую. Страна рассчитывает уплатить около 60 миллионов долларов в виде налогов и сборов.

Что предшествовало

В 2017 году Румыния подписала с США соглашение о покупке 7 систем Patriot. Их начали поставлять в страну в 2020 году. По состоянию на сегодняшний день Румыния имеет четыре батареи ЗРК Patriot PAC-3, 2 из них - в эксплуатации.

Еще в июне 2024 года румынское правительство согласилось передать систему Patriot Украине при условии, что союзники по НАТО заменят ее аналогом.

Министерство обороны Румынии направило в парламент соответствующий законопроект о передаче Украине ЗРК Patriot 30 августа.

Вместе с тем, Румыния на себе почувствовала необходимость продолжать помогать Украине укрепить ее систему ПВО на фоне полномасштабной российской агрессии. Фрагменты русских дронов неоднократно попадали на ее территорию, а в приграничных румынских регионах объявлялась воздушная тревога. Например, во время ночной атаки России по Украине 23 августа румынские власти предупреждали население города Тулча о возможном падении обломков российских беспилотников.