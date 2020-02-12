Іспанія розгляне ратифікацію вступу Північної Македонії в НАТО у березні

Фото: парламент Іспанії (з відкритих джерел)

Голосування за ратифікацію планують провести до 10 березня

Парламент Іспанії має у березні розглянути ратифікацію протоколу про вступ Північній Македонії в Північноатлантичний альянс (НАТО). Про це повідомляє Euractiv.

У Міністерстві закордонних справ Іспанії заявили, що затримка ратифікації протоколу про вступ Північній Македонії в НАТО була пов'язана з парламентської порядком денним, яка перебувала в очікуванні повторних виборів.

"Очікується, що документ буде ратифікований якомога швидше за допомогою спеціальної термінової процедури, але в кінцевому підсумку це залежить від законодавчого порядку обох палат", - повідомили в МЗС.

Наголошується, що іспанський парламент повинен провести ратифікацію протоколу про вступ україни до 10 березня.

Нагадаємо, Іспанія є останньою країною-членом НАТО, який ще не ратифікував протокол про вступ Північній Македонії до складу Альянсу. Раніше в парламенті Північної Македонії проголосували за ратифікацію протоколу. Підтримали вступ у НАТО 98 відсотків присутніх депутатів.

Раніше РБК-Україна писало, що генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг провів переговори з прем'єром Північної Македонії Зораном Заєвим, під час яких підтвердив готовність НАТО прийняти цю країну. Він також заявив, що процес приєднання Північної Македонії до НАТО відбувається за графіком.