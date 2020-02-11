Північна Македонія ратифікувала протокол про вступ у НАТО

Фото: прапор Македонії (flickr.com/Santa Fe Relocation Services)

За ратифікацію проголосували 98 відсотків присутніх депутатів

У парламенті Північної Македонії проголосували за ратифікацію протоколу щодо вступу країни до НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The New York Times.

Сьогодні у порядку денному парламенту Північної Македонії був лише один законопроєкт і він стосувався ратифікації протоколу про вступ до Північноатлантичного альянсу. Його прийняли.

Як повідомляється, президент Стево Пендаровський заявляв, що процедура ратифікації членства країни в НАТО має завершитися в березні, але 12 квітня у Північній Македонії відбудуться дострокові парламентські вибори, через що було вирішено проголосувати ратифікацію до їх проведення.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів переговори з прем'єром Північної Македонії Зораном Заєвим, під час яких підтвердив готовність НАТО прийняти цю країну. Він також заявив, що процес приєднання Північної Македонії до НАТО відбувається за графіком.

Раніше повідомлялось, що найкращим кроком у наближенні України до членства в НАТО є продовження реформ у секторі безпеки й оборони, а також - зміцнення безпекових інституцій.