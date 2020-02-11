ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Північна Македонія ратифікувала протокол про вступ у НАТО

Новини » Політика     11.02.2020 - 19:37
Північна Македонія ратифікувала протокол про вступ у НАТО
Фото: прапор Македонії (flickr.com/Santa Fe Relocation Services)

За ратифікацію проголосували 98 відсотків присутніх депутатів

У парламенті Північної Македонії проголосували за ратифікацію протоколу щодо вступу країни до НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The New York Times.

Сьогодні у порядку денному парламенту Північної Македонії був лише один законопроєкт і він стосувався ратифікації протоколу про вступ до Північноатлантичного альянсу. Його прийняли.

Як повідомляється, президент Стево Пендаровський заявляв, що процедура ратифікації членства країни в НАТО має завершитися в березні, але 12 квітня у Північній Македонії відбудуться дострокові парламентські вибори, через що було вирішено проголосувати ратифікацію до їх проведення.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів переговори з прем'єром Північної Македонії Зораном Заєвим, під час яких підтвердив готовність НАТО прийняти цю країну. Він також заявив, що процес приєднання Північної Македонії до НАТО відбувається за графіком.

Раніше повідомлялось, що найкращим кроком у наближенні України до членства в НАТО є продовження реформ у секторі безпеки й оборони, а також - зміцнення безпекових інституцій.

НАТО розробляє системи оборони проти нових російських ракет, - Столтенберг Столтенберг назвав умови наближення України до НАТО
Новини України МакедонияНАТО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся