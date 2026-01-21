Сенат Чехии жестко ответил на провокационные заявления Окамуры по Украине

Как пишет РБК-Украина , об этом говорится в резолюции Сената, которую продемонстрировал в соцсети Х его председатель Милош Вистрчил.

В резолюции указано, что Сенат решительно отвергает ложные и оскорбительные высказывания спикера Палаты депутатов Парламента Чешской Республики Томио Окамуры, прозвучавшие в его новогодней речи.

"Сенат Парламента Чешской Республики как часть Парламента Чешской Республики решительно дистанцируется от ложных и оскорбительных заявлений спикера Палаты депутатов Парламента Чешской Республики, содержащихся в его новогодней речи", - говорится в Резолюции, одобренной верхней палатой парламента 21 января.

Кроме того, Сенат отмежевался от заявлений, в которых ставились под сомнение подтвержденные выводы расследования теракта во Врбетицах 2014 года, звучавшие от главы фракции SPD Радима Фиалы. Отдельно верхняя палата осудила попытки переложить ответственность за войну в Украине, которые прозвучали во время визита в Киев от депутата партии "Мотористы" Филиппа Турка.

Таким образом, верхняя палата парламента подтвердила свою поддержку Украине как стране, которая подверглась нападению, и готовность продолжать ключевые формы помощи, в частности гуманитарную поддержку и военные инициативы.

Сенат также подчеркнул важность участия Чехии в структурах ЕС и НАТО и отметил недопустимость распространения сомнений относительно этой позиции."