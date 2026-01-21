ua en ru
Ср, 21 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Сенат Чехии жестко ответил на провокационные заявления Окамуры по Украине

Чехия, Среда 21 января 2026 20:42
UA EN RU
Сенат Чехии жестко ответил на провокационные заявления Окамуры по Украине Фото: председатель Сената Чехии Милош Вистрчил (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Сенат Чехии выразил однозначную поддержку Украине и дистанцировался от провокационных заявлений спикера Окамуры.

Как пишет РБК-Украина, об этом говорится в резолюции Сената, которую продемонстрировал в соцсети Х его председатель Милош Вистрчил.

В резолюции указано, что Сенат решительно отвергает ложные и оскорбительные высказывания спикера Палаты депутатов Парламента Чешской Республики Томио Окамуры, прозвучавшие в его новогодней речи.

"Сенат Парламента Чешской Республики как часть Парламента Чешской Республики решительно дистанцируется от ложных и оскорбительных заявлений спикера Палаты депутатов Парламента Чешской Республики, содержащихся в его новогодней речи", - говорится в Резолюции, одобренной верхней палатой парламента 21 января.

Сенат Чехии жестко ответил на провокационные заявления Окамуры по Украине

Кроме того, Сенат отмежевался от заявлений, в которых ставились под сомнение подтвержденные выводы расследования теракта во Врбетицах 2014 года, звучавшие от главы фракции SPD Радима Фиалы. Отдельно верхняя палата осудила попытки переложить ответственность за войну в Украине, которые прозвучали во время визита в Киев от депутата партии "Мотористы" Филиппа Турка.

Таким образом, верхняя палата парламента подтвердила свою поддержку Украине как стране, которая подверглась нападению, и готовность продолжать ключевые формы помощи, в частности гуманитарную поддержку и военные инициативы.

Сенат также подчеркнул важность участия Чехии в структурах ЕС и НАТО и отметил недопустимость распространения сомнений относительно этой позиции."

Что сказал Окамура

Напомним, 5 ноября бизнесмен и политик японского происхождения Томио Окамура возглавил нижнюю палату парламента Чехии.

В своем новогоднем обращении спикер парламента Чехии Томио Окамура назвал президента Украины Владимира Зеленского и его окружение "хунтой". Он также заявил, что не хочет, чтобы Украина стала членом Евросоюза.

После этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел разговор с чешским коллегой Петром Мацинкой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия Военная помощь Война в Украине
Новости
Бывший глава "Укрэнерго" Брехт погиб от удара током
Бывший глава "Укрэнерго" Брехт погиб от удара током
Аналитика
Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка