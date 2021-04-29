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Сенат Чехії виступив із заявою про конституційну скаргу на президента

Новость на русском → Прага, Четвер 29 квітня 2021 05:49
Сенат Чехії виступив із заявою про конституційну скаргу на президента Фото: президент Чехії Мілош Земан (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Керівники фракцій верхньої палати парламенту Чехії прийняли спільну заяву про конституційну скаргу про зраду батьківщині з боку президента Мілоша Земана. Він у телезверненні заявив про відсутність доказів причетності російських спецслужб до вибухів у 2014 році.

Заяву опубліковано на сайті Сенату Чехії.

Лідери фракцій не очікують, що подача скарги відбудеться найближчим часом.

"Не можна очікувати, що остаточне рішення з питання подачі конституційної скарги буде прийнято протягом декількох тижнів", - йдеться в спільній заяві. Сенатори мають намір проконсультуватися з профільними комітетами парламенту, а також з експертами.

Раніше в квітні прем'єр Чехії Андрій Бабіш звинуватив російські спецслужби у вибуху на складі боєприпасів біля села Врбетіце в 2014 році.

Нагадаємо, 25 квітня президент Чехії Мілош Земан виступив з надзвичайним зверненням про можливу причетність Росії до вибухів на військових складах у Врбетицях у 2014 році. Він підтримав повне розслідування справи, заявивши, що зараз є дві версії того, що сталося - непрофесійне поводження з вибуховими матеріалами і втручання іноземних спецслужб.

Крім того, віце-прем'єр, глава МВС Ян Гамчек заявив, що поліція Чехії з самого початку знала про те, що до вибухів у 2014 році причетні шпигуни ГРУ Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга.

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