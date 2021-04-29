Сенат Чехии выступил с заявлением о конституционной жалобе на президента

Руководители фракций верхней палаты парламента Чехии приняли совместное заявление о конституционной жалобе об измене родине со стороны президента Милоша Земана. Он в телеобращении заявил об отсутствии доказательств причастности российских спецслужб к взрывам в 2014 году.

Лидеры фракций не ожидают, что подача жалобы состоится в ближайшее время.

"Нельзя ожидать, что окончательное решение по вопросу подачи конституционной жалобы будет принято в течение нескольких недель", - говорится в совместном заявлении. Сенаторы намерены проконсультироваться с профильными комитетами парламента, а также с экспертами.

Ранее в апреле премьер Чехии Андрей Бабиш обвинил российские спецслужбы во взрыве на складе боеприпасов возле деревни Врбетице в 2014 году.