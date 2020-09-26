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Ідентифікація тіл загиблих у катастрофі літака під Харковом займе до 3 тижнів

Харківська область, Субота 26 вересня 2020 13:03
Ідентифікація тіл загиблих у катастрофі літака під Харковом займе до 3 тижнів
Фото: катастрофа літака (dsns.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Ідентифікація тіл загиблих у катастрофі військового літака АН-26 в Харківській області займе до трьох тижнів. Тіла загиблих вкрай понівечені.

Про це заявив голова урядової комісії з розслідування причин катастрофи, віце-прем'єр-міністр Олег Уруський.

"Тіла знаходяться у вкрай понівеченому стані. Фактично усі вони обгорілі. І на сьогоднішній момент ідентифікацію жодного тіла здійснити не вдалося", - сказав він.

Уруський підкреслив, що експертиза ДНК займе від двох до трьох тижнів.

"Потрібно буде здійснювати експертизу ДНК, що потребуватиме додаткового часу. За словами експертів, це займе від двох до трьох тижнів. Тільки після цього можна буде говорити про здійснення процедур з поховання наших бійців", - повідомив віце-прем'єр.

Раніше заступник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що для впізнання загиблих у катастрофі Ан-26 під Чугуєвом проведуть експертизу ДНК, а забір зразків будуть робити сьогодні.

Як писало РБК-Україна, рятувальники знайшли тіла ще двох людей, які загинули в результаті катастрофи літака АН-26 під Харковом. Усього в катастрофі загинули 26 осіб.

Відзначимо, авіакатастрофа АН-26 сталася увечері 25 вересня під Харковом поблизу населеного пункту Чугуїв. До цього офіційно підтверджувалася смерть 24 осіб у результаті аварії.

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