ru ua
Сб, 14 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сім'ї захисників Маріуполя закликали Китай допомогти в евакуації з "Азовсталі"

Новость на русском →
Субота 14 травня 2022 13:51
Сім'ї захисників Маріуполя закликали Китай допомогти в евакуації з "Азовсталі" Фото: завод "Азовсталь" (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Родичі захисників Маріуполя звернулися до лідера Китаю Сі Цзіньпіна з проханням долучитися до порятунку українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг родичів маріупольських бійців.

"Ми віримо, що сильний і благородний Китай здатний приймати нелегкі рішення в імʼя блага, адже стоїть на сторожі цінностей. Ми просимо вельмишановного Сі Цзіньпіна проявити велику любов, велику турботу про світові цінності, долучитися до порятунку захисників Маріуполя", - заявила дружина одного з військових.

Також батько одного з воїнів маріупольського гарнізону з полку "Азов" зазначив, що Україна просить вивезти тіла загиблих та поранених за процедурою екстракції - до третьої країни, нейтральної, де вони залишатимуться до кінця бойових дій в Україні.

"Ми просимо голову КНР вжити необхідних заходів для процедури екстракції, виступити третьою стороною та гарантом безпеки. Китай має вплив на Росію та персонально на Путіна. Часу у наших воїнів, героїв, майже не лишилося. З кожною хвилиною затягування ми позбавляємо їх шансу на життя", - заявив він.

Раніше ми повідомляли, що Україна не припиняє спроби врятувати з Маріуполя і заводу "Азовсталь" всіх наших людей. Зараз тривають складні переговори про наступний етап евакуаційної місії - вивезення важкопоранених і медиків.

Також ми писали, що на даний момент українська сторона веде переговори про евакуацію 60 осіб з "Азовсталі" в Маріуполі. В першу чергу намагаються витягнути тих, хто отримав важкі поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азовсталь Маріуполь Китай евакуація Си Цзиньпинь Війна Росії проти України
NEWS
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС