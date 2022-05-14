Сім'ї захисників Маріуполя закликали Китай допомогти в евакуації з "Азовсталі"
Родичі захисників Маріуполя звернулися до лідера Китаю Сі Цзіньпіна з проханням долучитися до порятунку українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг родичів маріупольських бійців.
"Ми віримо, що сильний і благородний Китай здатний приймати нелегкі рішення в імʼя блага, адже стоїть на сторожі цінностей. Ми просимо вельмишановного Сі Цзіньпіна проявити велику любов, велику турботу про світові цінності, долучитися до порятунку захисників Маріуполя", - заявила дружина одного з військових.
Також батько одного з воїнів маріупольського гарнізону з полку "Азов" зазначив, що Україна просить вивезти тіла загиблих та поранених за процедурою екстракції - до третьої країни, нейтральної, де вони залишатимуться до кінця бойових дій в Україні.
"Ми просимо голову КНР вжити необхідних заходів для процедури екстракції, виступити третьою стороною та гарантом безпеки. Китай має вплив на Росію та персонально на Путіна. Часу у наших воїнів, героїв, майже не лишилося. З кожною хвилиною затягування ми позбавляємо їх шансу на життя", - заявив він.
Раніше ми повідомляли, що Україна не припиняє спроби врятувати з Маріуполя і заводу "Азовсталь" всіх наших людей. Зараз тривають складні переговори про наступний етап евакуаційної місії - вивезення важкопоранених і медиків.
Також ми писали, що на даний момент українська сторона веде переговори про евакуацію 60 осіб з "Азовсталі" в Маріуполі. В першу чергу намагаються витягнути тих, хто отримав важкі поранення.
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