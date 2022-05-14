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Семьи защитников Мариуполя призвали Китай помочь в эвакуации с "Азовстали"

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Суббота 14 мая 2022 13:51
Семьи защитников Мариуполя призвали Китай помочь в эвакуации с "Азовстали" Фото: завод "Азовсталь" (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Родственники защитников Мариуполя обратились к лидеру Китая Си Цзиньпину с просьбой присоединиться к спасению украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на брифинг родственников мариупольских бойцов.

"Мы верим, что сильный и благородный Китай способен принимать нелегкие решения во имя блага, ведь стоит на страже ценностей. Мы просим высокочтимого Си Цзиньпина проявить большую любовь, большую заботу о мировых ценностях, приобщиться к спасению защитников Мариуполя", - заявила жена одного из военных.

Также отец одного из воинов мариупольского гарнизона из полка "Азов" отметил, что Украина просит вывезти тела погибших и раненых по процедуре экстракции в третью страну, нейтральную, где они будут оставаться до конца боевых действий в Украине.

"Мы просим главу КНР принять необходимые меры для процедуры экстракции, выступить третьей стороной и гарантом безопасности. Китай имеет влияние на Россию и персонально на Путина. Времени у наших воинов, героев, почти не осталось. С каждой минутой затягивания мы лишаем их шанса на жизнь", - заявил он.

Ранее мы сообщали, что Украина не прекращает попытки спасти из Мариуполя и завода "Азовсталь" всех наших людей. Сейчас продолжаются сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии – вывозе тяжелораненых и медиков.

Также мы писали, что в настоящее время украинская сторона ведет переговоры об эвакуации 60 человек из "Азовстали" в Мариуполе. В первую очередь пытаются извлечь тех, кто получил тяжелые ранения.

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