Семьи защитников Мариуполя призвали Китай помочь в эвакуации с "Азовстали"

"Мы верим, что сильный и благородный Китай способен принимать нелегкие решения во имя блага, ведь стоит на страже ценностей. Мы просим высокочтимого Си Цзиньпина проявить большую любовь, большую заботу о мировых ценностях, приобщиться к спасению защитников Мариуполя", - заявила жена одного из военных.

Также отец одного из воинов мариупольского гарнизона из полка "Азов" отметил, что Украина просит вывезти тела погибших и раненых по процедуре экстракции в третью страну, нейтральную, где они будут оставаться до конца боевых действий в Украине.

"Мы просим главу КНР принять необходимые меры для процедуры экстракции, выступить третьей стороной и гарантом безопасности. Китай имеет влияние на Россию и персонально на Путина. Времени у наших воинов, героев, почти не осталось. С каждой минутой затягивания мы лишаем их шанса на жизнь", - заявил он.