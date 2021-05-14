Семенченку оголосили підозру в теракті через обстріл офісу "112 Україна"

Колишньому народному депутату Семену Семенченку оголосили підозру в організації терористичного акту. За даними слідства, він нібито причетний до обстрілу офісу телеканалу "112 Україна" з гранатомета.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу генпрокурора .

Повідомляється, що колишньому нардепу і двом виконавця обстрілу повідомили про підозру за фактом терористичного акту (ч. 2 ст. 258 КК України).

За даними слідства, він в липні 2019 організував обстріл офісу "112 Україна" з протитанкового гранатомета. Для цього він залучив двох учасників підпорядкованої йому ПВК - приватної військової компанії - та передав гроші для купіілі автомобіля. За початковим задумом, біля офісу мали підірвати замінований автомобіль. Але пізніше було прийнято рішення обстріляти будівлю з гранатомета.

"Під час проведення обшуків за місцем проживання організатора і виконавців злочину виявили та вилучили транспорт і засоби вчинення протиправних дій. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, в релізі не називається ім'я організатора, але йдеться про те, що він вже є підозрюваним у кримінальній справі за фактом створення ПВК і з кінця березня перебуває під вартою. Таким чином, мова йде саме про Семена Семенченка.

У той же час Служба безпеки України прямо говорить про те, що це він.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що обстріл будівлі телеканалу організував Семен Семенченко. Все це відбувалося під час виборчої кампанії до Верховної ради України. Цей теракт був використаний представниками держави-агресора в гібридный війні проти нашої країни", - йдеться в повідомленні.