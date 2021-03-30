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ПВК Семенченка "здав" один з її колишніх учасників

Новость на русском → Київ, Вівторок 30 березня 2021 14:13
ПВК Семенченка "здав" один з її колишніх учасників Фото: обшуки у справі про ПВК Семенченко (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Приватну військову компанію (ПВК) Семена Семенченка - колишнього народного депутата - ще в січні "здала" один з колишніх її учасників. За це його звільнили від кримінальної відповідальності.

Про це йдеться в рішення Печерського районного суду Києва.

Зокрема, за даними слідства, уродженець Баришівки Київської області з липня 2018 року по кінець листопада 2019 року був у складі незаконного збройного формування. Він добровільно вийшов з нього і написав заяву в правоохоронні органи в січні 2021 року.

Також повідомляється, що він розповів слідству про створення та роботу приватних військових компаній ТОВ "Донкорп Україна" і "Donbass Battalion corporation", а також надав інформацію про активних членів ПВК.

З урахуванням того, що свідчення допомогли у викритті цього формування, Печерський райсуд звільнив чоловіка від відповідальності.

Нагадаємо, минулого тижня Служба безпеки України викрила приватну військову компанію, яку організував колишній народний депутат і комбат батальйону "Донбас" Семен Семенченко. Нібито вона вербувала українців з бойовим досвідом для роботи на зарубіжну ЧВК.

Семенченка заарештували на два місяці, також у цій справі проходить "агент НАБУ" Євген Шевченко, якого заарештували з можливістю виходу під заставу в 5 млн гривень. Ще одного колишнього комбата "Донбас" Анатолія Виногродського теж відправили під арешт.

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