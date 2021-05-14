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Семенченко объявили подозрение в теракте за обстрел офиса "112 Украина"

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Киев, Пятница 14 мая 2021 16:59
Семенченко объявили подозрение в теракте за обстрел офиса "112 Украина" Фото: бывший нардеп Семен Семенченко (facebook Семена Семенченко)
Автор: РБК-Украина

Бывшему народному депутату Семену Семенченко объявили подозрение в организации террористического акта. По данным следствия, он якобы причастен к обстрелу офиса телеканала "112 Украина" из гранатомета.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генпрокурора.

Сообщается, что бывшему нардепу и двум исполнителя обстрела сообщили о подозрении по факту террористического акта (ч. 2 ст. 258 УК Украины).

По данным следствия, он в июле 2019 организовал обстрел офиса "112 Украина" из противотанкового гранатомета. Для этого он привлек двух участников подчиненной ему ЧВК - частной военной компании - и передал деньги для покупки автомобиля. По изначальному замыслу, у офиса должны были подорвать заминированный автомобиль. Но позже было принято решение обстрелять здание из гранатомета.

"Во время проведения обысков по месту жительства организатора и исполнителей преступления обнаружили и изъяли транспорт и средства совершения противоправных действий. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - говорится в сообщении.

Отметим, в релизе не называется имя организатора, но говорится, что он уже является подозреваемым в уголовном деле по факту создания ЧВК и с конца марта находится под стражей. Таким образом, речь идет именно о Семене Семенченко.

В то же время Служба безопасности Украины прямо говорит о том, что это он.

"Досудебным расследованием установлено, что обстрел здания телеканала организовал Семен Семенченко. Все это происходило во время избирательной кампании в Верховную раду Украины. Этот теракт был использован представителями государства-агрессора в гибридной войне против нашей страны", - говорится в сообщении.

Напомним, Семенченко находится под стражей, суд отказал ему в возможности выхода под залог.

По этому делу он подозревается в создании ЧВК якобы для вербовки украинцев с боевым опытом в зарубежные частные военные компании. Его компания "Донбасс Корп." действовала под прикрытием охранной фирмы.

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Семенченко объявили подозрение в теракте за обстрел офиса "112 Украина"
Семенченко объявили подозрение в теракте за обстрел офиса "112 Украина"
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