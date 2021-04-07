Справа ПВК Семенченка: апеляційний суд залишив екс-нардепа під арештом
Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити під арештом колишнього народного депутата Семена Семенченка, обвинуваченого в створенні приватної військової компанії. Таким чином, рішення Печерського райсуду Києва залишилося в силі.
Про це йшлося під час засідання суду.
Семенченко залишиться під вартою до 24 травня без права на заставу.
Рішення оскарженню не підлягає.
Нагадаємо, за версією слідства Семенченко, а також так званий "агент НАБУ" Євген Шевченко нібито створили за кордоном ПВК, в яку через охоронну фірму в Україні вербували бійців. Правоохоронці стверджують, що приватна армія налічувала 150 учасників.
Слідство вважає, що "ПВК Семенченко" могла співпрацювати з країнами Близького Сходу, наприклад з Іраком, Сирією і Афганістаном, на предмет організації поставок зброї.
Раніше повідомлялося, що 26 березня Печерський районний суд міста Києва ухвалив заарештувати на 2 місяці без права внесення застави Семена Семенченка.
На наступний день арештованого екс-нардепа Семенченка госпіталізували.
Крім того, в кінці березня агент НАБУ Євген Шевченко вийшов зі слідчого ізолятора. За нього внесли заставу в розмірі 5 мільйонів гривень.