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Екс-нардепа Семенченка залишили під вартою без можливості внесення застави

Новость на русском → Четвер 29 квітня 2021 20:46
Екс-нардепа Семенченка залишили під вартою без можливості внесення застави Фото: Семен Семенченко (facebook.com/dostali.hvatit)
Автор: РБК-Україна

Печерський районний суд Києва залишив під вартою колишнього народного депутата Семена Семенченка, обвинуваченого в створенні приватної військової компанії. Суд виключив можливість альтернативи у вигляді внесення застави.

Про це пише "Радіо Свобода".

Адвокат Владислав Добош повідомив, що суд відхилив клопотання захисту.

"Відмовили захисту у зміні запобіжного заходу… Дана стаття передбачає обов’язкову альтернативу, але альтернативу у вигляді застави суд не застосовує і не пом’якшує на даний час, що ми вважаємо є ознакою впливу на суд з боку зацікавлених осіб", - розповів адвокат.

За його словами, ухвала суду не підлягає оскарженню у зв’язку з тим, що вона є рішенням на клопотання захисту.

Нагадаємо, 7 квітня Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити під арештом Семенченка.

Нагадаємо, за версією слідства Семенченко, а також так званий "агент НАБУ" Євген Шевченко нібито створили за кордоном ПВК, в яку через охоронну фірму в Україні вербували бійців. Правоохоронці стверджують, що приватна армія налічувала 150 учасників.

Слідство вважає, що "ПВК Семенченко" могла співпрацювати з країнами Близького Сходу, наприклад з Іраком, Сирією і Афганістаном, на предмет організації поставок зброї.

Раніше повідомлялося, що 26 березня Печерський районний суд міста Києва ухвалив заарештувати на 2 місяці без права внесення застави Семена Семенченка.

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