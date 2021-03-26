Агента НАБУ арештували під заставу у 5 млн гривень у справі "ПВК Семенченко"

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про створення ПВК агента НАБУ Євгена Шевченка. Суд відправив його в СІЗО з можливістю вийти під заставу в розмірі 5 млн гривень.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Службі безпеки України.

У разі несплати застави, Шевченко буде перебувати в СІЗО до 24 травня.

Як повідомляють "Грати" , Шевченка взяли під варту одразу в залі суду. Він заявив, що у нього немає грошей на заставу, однак він розраховує на допомогу друзів.

"Шевченко вже, Семенченко зараз буде", - сказало джерело.

Нагадаємо, СБУ припинила діяльність воєнізованого формування, до його складу входили понад 150 осіб, а до організації, за версією слідства, причетні екс-нардеп Семен Семенченко і агент НАБУ Євген Шевченко.

Пізніше агент НАБУ Євген Шевченко, якого підозрюють у створенні ПВК, спростував звинувачення на свою адресу. Він заявив, що за останні три роки один раз був на базі охоронної компанії, створеної Семенченко.

Крім того, СБУ розглядає ПВК Семенченко як загрозу вербування найманців.

"Факт створення ПВК на території іноземної держави ми розглядаємо як загрозу вчинення злочину, передбаченою статтею "найманство", особами, які входили до складу цього НВФ, в тому числі Семеном Семенченко", - заявив він.