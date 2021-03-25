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Агент НАБУ Шевченко заперечив причетність до створення воєнізованого формування

Новость на русском → Четвер 25 березня 2021 05:43
Агент НАБУ Шевченко заперечив причетність до створення воєнізованого формування
Автор: Инна Собора

Підозрюваний у створенні воєнізованого формування агент НАБУ Євген Шевченко спростовує звинувачення на свою адресу. Він заявив, що за останні три роки один раз був на базі охоронної компанії, створеної іншим підозрюваним, екс-нардепом Семеном Семенченком.

Про це Шевченко написав у своєму Facebook.

Він зазначив, що Семенченко створив власну охоронну компанію.

"...мені (чомусь?) також закидають участь у її створенні і її діяльності, хоча ні де-юре, ні де-факто я не мав і не маю до неї жодного відношення. І я думаю, що насправді в СБУ достеменно про це знають", - наголошує агент НАБУ.

Він додав, що загальну позицію по справі ще допрацьовує зі своїм адвокатом, проте заявив, що восени 2018 року він дійсно мав плани стати інвестором охоронної компанії для роботи за кордоном, проте ті плани стали неактуальними.

Шевченко також закликав слідчих провести ДНК-аналізи, щоб довести його причетність до знайденої зброї чи вибухівки. Агент НАБУ додав, що згодний пройти поліграф та відповісти на всі запитання щодо завезення зброї чи вибухівки.

РБК-Україна писало, що СБУ припинила діяльність воєнізованого формування, до його складу входили понад 150 осіб, а до організації, за версією слідства, причетні екс-нардеп Семен Семенченко та агент НАБУ Євген Шевченко.

Нагадаємо, напередодні повідомлялось, що СБУ провела обшуки у Євгена Шевченка.

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