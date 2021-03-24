СБУ викрила воєнізоване формування. В організації підозрюють Семенченка і агента НАБУ

Служба безпеки України припинила діяльність воєнізованого формування, метою якого була підготовка до тяжких злочинів. До його складу входили понад 150 осіб, а до організації, за версією слідства, причетні екс-нардеп Семен Семенченко та агент НАБУ Євген Шевченко.

Як повідомляється, членів формування тренували на спеціально обладнаній базі в Київській області, а частина з них навчалася в центрах підготовки за кордоном. Діяльність контролювали 15 громадян України. Зокрема, вони вербували потенційних учасників, віддаючи перевагу колишнім військовим і правоохоронцям.

За даними слідства, воєнізоване формування укладало контракти з представниками організацій на Близькому Сході. Також зафіксовані пропозиції організувати поставки зброї до цих країн.

У відомстві зазначили, що Семенченко і Шевченко також можуть бути організаторами схеми зі ввезення військових запчастин і товарів подвійного призначення з РФ, які потім продавали українським держпідприємствам за завищеними цінами. Їм та іншим організаторами повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Співробітники СБУ провели понад 80 обшуків за місцями проживання та тренування фігурантів справи в Києві, Київській і Донецькій областях. Правоохоронці вилучили: