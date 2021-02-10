Сім осіб загинули під час аварії літака ВПС біля столиці Парагваю

Літак ВПС Парагваю розбився біля міжнародного аеропорту столиці країни. Унаслідок аварії загинули сім осіб, один пасажир вижив.
Про це повідомляє ABC Color.
Наголошується, що постраждалий госпіталізований в дуже важкому стані. ВВС Парагваю почали розслідування інциденту.
Нагадаємо, в грудні минулого року в Альпах у французькому департаменті Савоя розбився вертоліт. Жертвами авіакатастрофи стали п'ять осіб. Мова йде про вертоліт французької повітряної навігаційної служби.
Додамо, що наприкінці січня на Кубі зазнав аварії військовий вертоліт. Унаслідок аварії загинули п'ятеро людей, які перебували на борту.
Крім того, в Південно-Африканській Республіці впав вертоліт повітряної медичної допомоги Netcare 1. Унаслідок інциденту загинули п'ятеро медиків.