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Семь человек погибли при крушении самолета ВВС возле столицы Парагвая

Автор: Артур Родивилов

Самолет ВВС Парагвая разбился около международного аэропорта столицы страны. В результате погибли семь человек, один пассажир выжил.

Об этом сообщает ABC Color.

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Отмечается, что пострадавший госпитализирован в очень тяжелом состоянии. ВВС Парагвая начали расследование инцидента.

Напомним, в декабре прошлого года в Альпах во французском департаменте Савоя разбился вертолет. Жертвами авиакатастрофы стали пять человек. Речь идет о вертолете французской воздушной навигационной службы.

Добавим, что в конце января на Кубе потерпел крушения военный вертолет. В результате аварии погибли пять человек, которые находились на борту.

Кроме того, в Южно-Африканской Республике упал вертолет воздушной медицинской помощи Netcare 1. В результате инцидента погибли пятеро медиков.

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Новости Украины авиакатастрофаПарагвай
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