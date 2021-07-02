В Україні існував "тіньовий" ринок землі, - Лещенко
Міністр аграрної політики Роман Лещенко заявив, що в Україні існував "тіньовий" ринок землі. За його словами, в останній день запуску ринку землі проходили ще десятки угод між юрособами з купівлі-продажу землі.
"В Україні існував тіньовий ринок землі, де юридичні особи вільно купували, продавали землі в обсязі тисячі гектарів. Юридичні особи акумулювали тисячі гектарів", - заявив міністр.
Він підкреслив, що операції уважно відслідковували через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Державний земельний кадастр.
"В останній день запуску ринку землі проходили ще десятки угод між юрособами, які проводили операції купівлі-продажу. Тим самим ми засвідчуємо, що в Україні фактично існував ринок, який був абсолютно нерегульований", - сказав глава Мінагрополітики.
Нагадаємо, Лещенко прогнозує, що середня ціна землі по країні після відкриття ринку складе близько 2 тисяч доларів за гектар. Потім вона може вирости в кілька разів.
Як писало РБК-Україна, закон про ринок земель сільськогосподарського призначення, прийнятий ВР в минулому році, набрав чинності з 1 липня 2021 року. З цього дня українці зможуть купувати і продавати землю.