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Якою буде ціна землі після відкриття ринку: прогноз міністра агрополітики

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Україна, Четвер 01 липня 2021 17:20
Якою буде ціна землі після відкриття ринку: прогноз міністра агрополітики Фото: міністр агарної політики Роман Лещенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністр агарної політики Роман Лещенко прогнозує, що середня ціна землі по країні після відкриття ринку становитиме приблизно 2 тисяч доларів за гектар. Потім вона може зрости у декілька разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра виданню "BBC Україна".

Лещенко переконаний - за умови проведення низки реформ вартість землі в Україні може навіть перевищити вартість землі у Польщі. За даними Євростату, у 2019 році середня ціна землі у Польщі складала 11 тисяч євро за гектар.

"На вартість активу впливає конкуренція, наявність справедливого суду, верховенства права, захисту інвестицій, інституцій, які дають можливість повноцінно працювати на землі. Мова йде про інструменти фінансування, цивілізованого ринку праці, інструменти прозорого оподаткування, якісної системи контролю з боку держави", - сказав міністр.

Лешенко нагадав, що ціна продажу не може бути меншою, ніж нормативно-правова оцінка - близько 27-28 тисяч гривень за гектар. "Ми в законі вказали мінімально допустиму ціну в Україні. Люди не будуть продавати за безцінь. Вони сьогодні розуміють, що земля - це вартісний актив - тому що сьогодні у світі глобальна потреба в продовольстві", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, закон про ринок земель сільськогосподарського призначення, прийнятий Верховною радою минулого року, набув чинності з 1 липня 2021 року. Відсьогодні українці зможуть купувати та продавати землю.

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