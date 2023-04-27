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В селе Розвадов Львовской области произошла утечка газа: в ОВА раскрыли детали

Иллюстративное фото: в селе Розвадов Львовской области произошла утечка газа (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 27 апреля, ночью в селе Розвадов Львовской области началась утечка газа. Газоснабжение населенного пункта временно прекратили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

По его словам, газ выходил из-под земли на территории шести домохозяйств. В одном жилом доме он выходил из-под фундамента. Из-за инцидента 29 людей, в том числе шесть детей, отселили к родственникам.

Специалисты уже начали устанавливать причины утечки газа. В селе обследуют каждый объект, находящийся в радиусе утечки, подсчитывают ущерб и последствия происшествия.

"Профильные специалисты наблюдают за развитием событий и делают необходимые исследования. Возвращаться в дома людям, хозяйства которых пострадали, рекомендуют только после разрешения специалистов", - уточняет Козицкий.

Напомним, ранее стало известно, что в Запорожье началась утечка газа в многоэтажном доме, по которому ракетами ударили российские оккупанты.

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