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У селі Розвадів Львівської області стався витік газу: в ОВА розкрили деталі

Ілюстративне фото: у селі Розвадів Львівської області стався витік газу (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 27 квітня, вночі в селі Розвадів Львівської області почався витік газу. Газопостачання населеного пункту тимчасово припинили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького у Telegram.

За його словами, газ виходив з-під землі на території шести домогосподарств. В одному житловому будинку він виходив з-під фундаменту. Через інцидент 29 людей, зокрема шістьох дітей, відселили до родичів.

Фахівці вже почали встановлювати причини витоку газу. У селі обстежують кожний об'єкт, що знаходиться у радіусі витоку, підраховують збитки та наслідки події.

"Профільні фахівці спостерігають за розвитком подій та роблять необхідні дослідження. Повертатися до будинків людям, господарства яких постраждали, рекомендують лише після дозволу фахівців", - уточнює Козицький.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Запоріжжі почався витік газу в багатоповерховому будинку, по якому ракетами вдарили російські окупанти.

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Львівська областьГаз