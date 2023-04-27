У селі Розвадів Львівської області стався витік газу: в ОВА розкрили деталі

Сьогодні, 27 квітня, вночі в селі Розвадів Львівської області почався витік газу. Газопостачання населеного пункту тимчасово припинили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького у Telegram.
За його словами, газ виходив з-під землі на території шести домогосподарств. В одному житловому будинку він виходив з-під фундаменту. Через інцидент 29 людей, зокрема шістьох дітей, відселили до родичів.
Фахівці вже почали встановлювати причини витоку газу. У селі обстежують кожний об'єкт, що знаходиться у радіусі витоку, підраховують збитки та наслідки події.
"Профільні фахівці спостерігають за розвитком подій та роблять необхідні дослідження. Повертатися до будинків людям, господарства яких постраждали, рекомендують лише після дозволу фахівців", - уточнює Козицький.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Запоріжжі почався витік газу в багатоповерховому будинку, по якому ракетами вдарили російські окупанти.
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