У селі Розвадів Львівської області стався витік газу: в ОВА розкрили деталі

За його словами, газ виходив з-під землі на території шести домогосподарств. В одному житловому будинку він виходив з-під фундаменту. Через інцидент 29 людей, зокрема шістьох дітей, відселили до родичів.

Фахівці вже почали встановлювати причини витоку газу. У селі обстежують кожний об'єкт, що знаходиться у радіусі витоку, підраховують збитки та наслідки події.

"Профільні фахівці спостерігають за розвитком подій та роблять необхідні дослідження. Повертатися до будинків людям, господарства яких постраждали, рекомендують лише після дозволу фахівців", - уточнює Козицький.