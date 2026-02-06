Селфи на фоне Земли: астронавты NASA полетят в космос с неожиданным гаджетом

Новые возможности для экипажей

По словам руководителя агентства, использование современных смартфонов начнется уже во время миссий Crew-12 (на Международную космическую станцию) и Artemis II (первый пилотируемый полет вокруг Луны).

Главная цель этого шага - дать астронавтам возможность зафиксировать особые моменты для своих семей и делиться вдохновляющими кадрами со всем миром в реальном времени.

Изменение подходов NASA

Айзекман подчеркнул, что для реализации этой инициативы агентство пересмотрело устаревшие бюрократические процессы.

"Мы в ускоренные сроки сертифицировали современное оборудование для космических полетов. Эта оперативная срочность пригодится NASA при реализации самых ценных научных программ на орбите и поверхности Луны", - отметил администратор агентства.

Он назвал этот переход маленьким шагом в правильном направлении, что позволит NASA быть более гибким во внедрении потребительских технологий для сложных исследовательских миссий.

Почему это важно

Стоит заметить, что хотя смартфоны попадали в космос и раньше, они считались лишь "личными вещами" экипажа без официального статуса. Теперь они становятся полноценным рабочим инструментом.

Также космонавты для съемок пользовались камерами, которые выпустили еще 10 лет назад.

Это позволит NASA быть более гибким: вместо того чтобы 5-10 лет проверять одну камеру, агентство сможет быстрее внедрять актуальные потребительские технологии для съемок и научных исследований.