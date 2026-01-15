США планируют построить ядерный реактор на Луне до 2030 года, - NASA
США планируют построить ядерный реактор на Луне к 2030 году для обеспечения энергией будущих баз в рамках программы Artemis.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Space.com.
В NASA заявляют, что реализация долговременного присутствия человека на спутнике Земли невозможна без использования ядерной энергетики.
Для этого NASA и Министерство энергетики США подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает более тесное сотрудничество между ведомствами. Документ подтверждает намерение сторон успеть с подготовкой и доставкой ядерного реактора на поверхность Луны до конца десятилетия.
Глава NASA Джаред Айзекман отметил, что в соответствии с национальной космической политикой США страна стремится не только вернуться на Луну, но и создать там инфраструктуру для постоянного пребывания, что станет шагом к будущим миссиям на Марс.
Эксперты отмечают, что ядерные энергосистемы являются наиболее эффективным решением для глубокого космоса, ведь способны работать годами без дозаправки и не зависят от солнечного света или погодных условий, в отличие от солнечных панелей.
SpaceX ускоряет программу полета на Луну
Ранее РБК-Украина писало, что американская компания SpaceX представила обновленный, "упрощенный" план миссии на Луну, который должен сократить время подготовки и повысить безопасность экипажа.
Это произошло на фоне критики со стороны NASA, которое выразило обеспокоенность медленным темпом разработки системы Starship - ключевого элемента лунной программы Artemis.
Контракт SpaceX с NASA оценивается в более чем 4 миллиарда долларов, и предусматривает создание лунного посадочного модуля Starship HLS (Human Landing System). Именно он должен доставить астронавтов на поверхность Луны и вернуть их обратно на орбиту.
Ранее Илон Маск анонсировал запуск Starship на Марс в конце 2026 года. В случае успешных испытаний, экспедиция с людьми отправится на красную планету уже через несколько лет.
А еще компания SpaceX вывела на орбиту спутники проекта Project Kuiper от Amazon, что является одним из ее конкурентов.