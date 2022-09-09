Заперечували війну. У Дніпропетровській області викрили двох колаборантів

Правоохоронці викрили двох чоловіків у Дніпропетровській області, які публічно заперечували війну в Україні та підтримували дії російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Дніпропетровської області.

За даними слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення двоє жителів Кривого Рогу та Павлограда мали проросійські погляди. Чоловіки у заблокованій в Україні соцмережі поширювали антиукраїнський контент.

Також фігуранти підтримували дії російської армії та голови Кремля Володимира Путіна, не визнавали суверенітет України і закликали до агресії.

Проти чоловіків відкрили кримінальні справи за колабораційну діяльність (ч. 1 ст. 111-1 ККУ). Їм уже оголосили підозру.

У помешканнях чоловіків виявили комп'ютерну техніку, яка має докази протиправної діяльності.