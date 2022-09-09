Заперечували війну. У Дніпропетровській області викрили двох колаборантів
Правоохоронці викрили двох чоловіків у Дніпропетровській області, які публічно заперечували війну в Україні та підтримували дії російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Дніпропетровської області.
За даними слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення двоє жителів Кривого Рогу та Павлограда мали проросійські погляди. Чоловіки у заблокованій в Україні соцмережі поширювали антиукраїнський контент.
Також фігуранти підтримували дії російської армії та голови Кремля Володимира Путіна, не визнавали суверенітет України і закликали до агресії.
Проти чоловіків відкрили кримінальні справи за колабораційну діяльність (ч. 1 ст. 111-1 ККУ). Їм уже оголосили підозру.
У помешканнях чоловіків виявили комп'ютерну техніку, яка має докази протиправної діяльності.
Нагадаємо, нещодавно у Чернівецькій області затримали одеського кримінального авторитета. Його підозрюється у співпраці з окупантами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.