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Заперечували війну. У Дніпропетровській області викрили двох колаборантів

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Кривий Ріг, П'ятниця 09 вересня 2022 17:40
Заперечували війну. У Дніпропетровській області викрили двох колаборантів Фото: у Кривому Розі та Павлограді затримали колаборантів (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили двох чоловіків у Дніпропетровській області, які публічно заперечували війну в Україні та підтримували дії російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Дніпропетровської області.

За даними слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення двоє жителів Кривого Рогу та Павлограда мали проросійські погляди. Чоловіки у заблокованій в Україні соцмережі поширювали антиукраїнський контент.

Також фігуранти підтримували дії російської армії та голови Кремля Володимира Путіна, не визнавали суверенітет України і закликали до агресії.

Проти чоловіків відкрили кримінальні справи за колабораційну діяльність (ч. 1 ст. 111-1 ККУ). Їм уже оголосили підозру.

У помешканнях чоловіків виявили комп'ютерну техніку, яка має докази протиправної діяльності.

Нагадаємо, нещодавно у Чернівецькій області затримали одеського кримінального авторитета. Його підозрюється у співпраці з окупантами.

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