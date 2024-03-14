Израиль нанес удар по Рафаху. ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира ХАМАС

В среду, 13 марта, израильские силы ударили по центру распределения продовольствия в восточной части Рафаха, на юге сектора Газа. Сообщают об одном погибшем и 22 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке (UNRWA) и Israel Defense Forces .

Eliminated: Muhammad Abu Hasna, помощник в Hamás' Operations Unit, был прежде всего targeted и eliminated в области Rafah. В связи с другими террористами деятельности, Хасна была ввергнута в управлении humanitarian aid and distributing it to Hamas operatives. pic.twitter.com/yz7vZFlI75 — Israel Defense Forces (@IDF) 13 марта, 2024

Они отметили, что он был оперативником боевой поддержки в военном крыле ХАМАС, участвовал в контроле над гуманитарной помощью и ее распространении террористам ХАМАС.

В среду Армия обороны Израиля ЦАХАЛ обнародовала заявление, где было отмечено, что они убили командира ХАМАС во время "точного удара": "Самолет ЦАХАЛа уничтожил террориста из Оперативного подразделения ХАМАС в районе Рафаха, Мухаммеда Абу Хасна".

В настоящее время Рафах переполнено около 1,5 млн палестинцев, которые ищут убежище от наземного наступления Израиля в другом месте в Газе. Генсек ООН предупредил, что угроза израильского нападения на город может "завалить жителей Газы в еще более глубокий круг ада".

По данным Министерства здравоохранения ХАМАСа, в результате авиаудара Израиля погибли пять человек. Пресссекретарь БАПОР Джульетт Тума рассказала, что предположительно 60 человек работали на объекте.

" Нападение произошло в то время, когда запасы продовольствия заканчиваются и в некоторых районах начинается голод. Ежедневно мы передаем сторонам конфликта координаты всех наших объектов в Секторе Газа. Израильская армия вчера получила координаты, включая этот объект", - добавил. он.

Глава БАПОР Филипп Лаццарини заявил, что нападения на такие объекты стали обычным явлением из-за откровенного пренебрежения международным гуманитарным правом.

Напомним, во вторник, 12 марта, из Сектора Газа эвакуировали еще 47 граждан Украины . Миссию по эвакуации координировали представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины и дипломатические работники украинских посольств в Израиле и Египте.

Первоначально эвакуированных граждан разместили в гостинице на территории Египта. 12 марта украинцы прибыли в Молдову с помощью авиарейса из Хургады, а оттуда уехали в Одессу на наземном транспорте.

Ранее мы писали, что боевики ХАМАС согласились с изменившимся предложением США о прекращении огня . Представители ХАМАС планируют отправиться в столицу Египта Каира в ближайшие дни для обсуждения окончательных деталей и реализации соглашения.

В предложении, поступившем от Белого дома, призывают боевиков ХАМАСа в Газе освободить женщин, престарелых, раненых и заложников, и согласиться на временное прекращение боевых действий в войне с Израилем, целью которого является обеспечить более длительный период прекращения огня.

Согласно предложению, Израиль освободит палестинских заключенных в соотношении 10 к одному из удерживаемых заложников ХАМАСа. Соглашение также предусматривает постепенное возвращение палестинцев, перемещенных из Газы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.