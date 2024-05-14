В Секторе Газа активизировались боевые действия, Рафах находится под плотным обстрелом

В понедельник, 13 мая, войска Израиля продвинулись вглубь руин северной окраины Газы, чтобы отвоевать территорию у боевиков ХАМАС. В то же время на юге танки и войска прорвались через шоссе к городу Рафах, заставив гражданское население срочно эвакуироваться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
На севере и юге полосы Газа продолжаются одни из самых интенсивных боев за последние несколько недель. Израильские операции в граничащем с Египтом городе Рафах, закрыли основной пункт пересечения границы для оказания гуманитарной помощи, что усугубляет и без того тяжелую ситуацию.
Сотни тысяч людей снова вынуждены бежать после того, как около половины населения Газы нашли там убежище.
Управление здравоохранения Газы обратилось к международному сообществу с призывом вновь открыть доступ через южную границу для доставки помощи, медикаментов и топлива для электрогенераторов и машин скорой помощи.
"Раненые и больные страдают от медленной смерти из-за отсутствия лечения и медикаментов, а также из-за того, что они не могут передвигаться", - отмечается в заявлении.
Кроме того, иностранный сотрудник ООН погиб в понедельник во время обстрела автомобиля, направлявшегося в больницу в Рафахе - это первая международная жертва ООН в войне в Секторе Газа.
В Джабалии на севере Сектора Газа, раскинувшемся лагере беженцев, построенном для перемещенных палестинцев 75 лет назад, израильские войска продвинулись в район, где, как они утверждают, несколько месяцев назад ликвидировали позиции ХАМАСа.
Танковые снаряды упали в центре лагеря, а представители здравоохранения сообщили, что в результате ночных авиаударов были найдены 20 тел.
В Рафахе Израиль усилил воздушные и наземные бомбардировки восточных районов города, из-за чего погибли люди в одном из домов в квартале Бразилия.
Жители сообщили, что израильские воздушные и наземные бомбардировки усиливаются, а танки перекрыли главную дорогу Салахуддин, идущую с севера на юг и отделяющую восточную часть города от центральной.
По оценкам главного агентства ООН по оказанию помощи в Газе (БАПОР), около 360 тысяч человек покинули Рафах после того, как израильские военные отдали первый приказ об эвакуации неделю назад. Они переезжают на пустующие участки земли, в частности в Аль-Маваси - небольшую полосу земли вдоль побережья, которую Израиль определил, как расширенную гуманитарную зону.
Недавно Израиль сообщил о намерении провести военную операцию в городе Рафах на юге Сектора Газа. По данным Тель-Авива, в городе до сих пор находятся террористы ХАМАС, которые маскируются под гражданских.
Зато страны ЕС и США раскритиковали такие намерения Израиля и обвинили страну в нарушении международного права.
Ранее США приостановили поставки Израилю бомб из-за опасений, что они приведут к гибели гражданских.
США не поддержат военную операцию ЦАХАЛ в Рафахе без четкой программы защиты гражданского населения.
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