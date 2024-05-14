У Секторі Газа активізувалися бойові дії, місто Рафах перебуває під щільним обстрілом

На півночі та півдні смуги Газа тривають одні з найінтенсивніших боїв за останні кілька тижнів. Ізраїльські операції в місті Рафах, що межує з Єгиптом, закрили основний пункт перетину кордону для надання гуманітарної допомоги, що погіршує і без того важку ситуацію.

Сотні тисяч людей знову змушені тікати після того, як близько половини населення Гази знайшли там притулок.

Управління охорони здоров'я Гази звернулося до міжнародного співтовариства із закликом знову відкрити доступ через південний кордон для доставки допомоги, медикаментів і палива для електрогенераторів і машин швидкої допомоги.

"Поранені і хворі страждають від повільної смерті через відсутність лікування і медикаментів, а також через те, що вони не можуть пересуватися", - йдеться в заяві.

Крім того, іноземний співробітник ООН загинув у понеділок під час обстрілу автомобіля, що прямував до лікарні в Рафаху - це перша міжнародна жертва ООН у війні в Секторі Газа.

У Джабалії на півночі Сектора Газа, розкинутому таборі біженців, побудованому для переміщених палестинців 75 років тому, ізраїльські війська просунулися в район, де, як вони стверджують, кілька місяців тому ліквідували позиції ХАМАСу.

Танкові снаряди впали у центрі табору, а представники охорони здоров'я повідомили, що в результаті нічних авіаударів було знайдено 20 тіл.

У Рафаху Ізраїль посилив повітряні та наземні бомбардування східних районів міста, внаслідок чого загинули люди в одному з будинків у кварталі Бразилія.

Жителі повідомили, що ізраїльські повітряні та наземні бомбардування посилюються, а танки перекрили головну дорогу Салахуддін, що йде з півночі на південь і відокремлює східну частину міста від центральної.

За оцінками головного агентства ООН з надання допомоги в Газі (БАПОР), близько 360 тисяч людей покинули Рафах після того, як ізраїльські військові віддали перший наказ про евакуацію тиждень тому. Вони переїжджають на порожні ділянки землі, зокрема в Аль-Мавасі - невелику смугу землі вздовж узбережжя, яку Ізраїль визначив як розширену гуманітарну зону.