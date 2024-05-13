Наступление на Рафах: США выдвинули требование Израилю и предупредили о будущей опасности
Соединенные Штаты не поддержат военную операцию Израиля в городе Рафах на юге Сектора Газа без надежного плана защиты гражданского населения. Даже проведение такой кампании может не остановить движение ХАМАС в регионе полностью.
Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
По его словам, президент США Джо Байден очень четко дал понять, что Израиль "должен защищать гражданское население и гарантировать, что гуманитарная помощь попадет к тем, кто в ней нуждается".
Блинкен еще раз напомнил, что США пообещали ограничить предоставление Израилю определенных типов вооружений.
"Мы четко заявили, что если Израиль начнет эту большую военную операцию в Рафахе, то есть определенные системы, которые мы не будем поддерживать и поставлять для этой операции", - сказал глава американской дипломатии.
Также госсекретарь отметил, что Израиль рискует разжечь повстанческое движение ХАМАС в Секторе Газа после войны.
"В данный момент траектория, на которой находится Израиль, заключается в том, что даже если он войдет и начнет активные действия в Рафахе, там все равно останутся тысячи вооруженных боевиков ХАМАСа. Это означает, что Израиль потенциально может унаследовать повстанческое движение или вакуум, заполненный хаосом, анархией и, вероятно, заполненный ХАМАСом", - сказал он.
По словам Блинкена, администрация Байдена требует от Израиля послевоенной стратегии почти с самого начала войны, когда 7 октября 2023 года боевики ХАМАСа атаковали юг Израиля.
"Мы работали много, много недель над разработкой надежных планов безопасности, управления, восстановления. Мы не видели, чтобы это исходило от Израиля", - сказал госсекретарь США.
Вторжение Израиля в Рафах
За более чем полгода войны Израиля против ХАМАС, в Секторе Газа остался единственный неподконтрольный израильской армии город Рафах на юге региона.
В апреле Тель-Авив сообщил о намерении провести военную операцию в Рафахе для полного уничтожения происламного движения ХАМАС. Однако страны Европы и США раскритиковали Израиль за такие планы из-за вероятных масштабных жертв среди гражданских.
На днях Госдепартамент сообщил о вероятном нарушении Израилем международного права во время военной операции в Секторе Газа.
На прошлой неделе США приостановили поставки боеприпасов в Израиль из-за нарушения международного права по защите гражданских лиц.
Вашингтон предложил Тель-Авиву обмен разведывательными данными в обмен на отказ атаковать Рафах.
О том, на каком этапе война Израиля с ХАМАС, - в материале РБК-Украина.
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