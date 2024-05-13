Наступление на Рафах: США выдвинули требование Израилю и предупредили о будущей опасности

Соединенные Штаты не поддержат военную операцию Израиля в городе Рафах на юге Сектора Газа без надежного плана защиты гражданского населения. Даже проведение такой кампании может не остановить движение ХАМАС в регионе полностью.

Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

По его словам, президент США Джо Байден очень четко дал понять, что Израиль "должен защищать гражданское население и гарантировать, что гуманитарная помощь попадет к тем, кто в ней нуждается".

Блинкен еще раз напомнил, что США пообещали ограничить предоставление Израилю определенных типов вооружений.

"Мы четко заявили, что если Израиль начнет эту большую военную операцию в Рафахе, то есть определенные системы, которые мы не будем поддерживать и поставлять для этой операции", - сказал глава американской дипломатии.

Также госсекретарь отметил, что Израиль рискует разжечь повстанческое движение ХАМАС в Секторе Газа после войны.

"В данный момент траектория, на которой находится Израиль, заключается в том, что даже если он войдет и начнет активные действия в Рафахе, там все равно останутся тысячи вооруженных боевиков ХАМАСа. Это означает, что Израиль потенциально может унаследовать повстанческое движение или вакуум, заполненный хаосом, анархией и, вероятно, заполненный ХАМАСом", - сказал он.

По словам Блинкена, администрация Байдена требует от Израиля послевоенной стратегии почти с самого начала войны, когда 7 октября 2023 года боевики ХАМАСа атаковали юг Израиля.

"Мы работали много, много недель над разработкой надежных планов безопасности, управления, восстановления. Мы не видели, чтобы это исходило от Израиля", - сказал госсекретарь США.