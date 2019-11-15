Із сектора Газа в бік Ізраїлю запустили дві ракети

З сектора Газа в бік Ізраїлю запустили увечері в четвер, 14 листопада, були випущені дві ракети по ізраїльській території. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю.

Наголошується, що обидві ракети були перехоплені системою ППО "Залізний купол". На запуск ракет спрацювала повітряна тривога.

Раніше прес-служба ізраїльської армії поінформувала про те, що сирени ППО спрацювали в місті Сдерот і районах, прилеглих до сектору Газа.

Відзначимо, що сторони в Єгипті після двох діб інтенсивних обмінів ударами між палестинським угрупуванням "Ісламський джихад" і ізраїльськими військовими досягли перемир'я.

Проте вже опівдні 14 листопада з Гази було випущено п'ять ракет, дві з них були перехоплені, ще через п'ять годин "Залізний купол" перехопив один випущений по Ізраїлю снаряд. Ізраїльські військові поки не проводили відповідні удари на ці атаки.

Нагадаємо, бойові дії між Ізраїлем і сектором Газа спалахнули 12 листопада після ліквідації ізраїльськими силами одного з командирів палестинського угруповання "Ісламський Джихад" Баху Абу аль-Атта під час удару в Газі.

Після вбивства палестинського командира з сектора Газа в бік ізраїльських міст були випущені ракети. Ізраїль відповів бомбардуванням об'єктів угруповання "Ісламський Джихад" в секторі Газа.