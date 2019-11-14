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Ізраїль заявив про відновлення обстрілу з сектора Газа

Новини » В світі     14.11.2019 - 18:36
Ізраїль заявив про відновлення обстрілу з сектора Газа
Ілюстративне фото З відкритих джерел)

Випущена ракета з території сектора Газа була перехоплена системою ППО Ізраїлю

Армія оборони Ізраїлю заявила про випущеної ракеті з території сектора Газа у бік Ізраїлю, незважаючи на досягнуту угоду про перемир'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оборонного відомства Ізраїлю.

Повідомляється, що ракета була перехоплена ізраїльською системою протиповітряної оборони.

"Сирени повітряної тривоги спрацювали в районах, прилеглих до сектору Газа. Одна ракета була запущена з сектора Газа по ізраїльській території, вона була перехоплена системою ППО "Залізний купол", - йдеться повідомленні ізраїльської армії.

Ізраїль заявив про відновлення обстрілу з сектора Газа

Також у відомстві повідомили, що від початку бойових дій між Ізраїлем і палестинськими бойовиками, які поновилися 12 листопада, з боку сектора Газа по ізраїльських містах було запущено більше 450 ракет, більшість з ракет були перехоплені системою ППО.

Нагадаємо, вранці 14 листопада між Ізраїлем і сектором Газа було досягнуто угода про припинення вогню. При цьому в міністерстві закордонних справ Ізраїлю заявили, що в разі ракетних обстрілів бойові дії будуть відновлені.

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