Ізраїль уклав перемир'я з палестинцями в секторі Газа

Ілюстративне фото (flickr.com-Israel/Defense Forces)

Перемир'я почало діяти з 5:00 14 листопада

Ізраїль та палестинське угрупування "Ісламський Джихад" домовилися про перемир'я в секторі Газа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що згідно з домовленостями, палестинці взяли на себе обов'язки по відновленню спокою в Газі і підтримання миру під час демонстрацій протесту. У відповідь Ізраїль припинив військові дії і гарантував припинення вогню на час палестинських демонстрацій.

При цьому, міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що в разі ракетних обстрілів бойові дії будуть відновлені.

"На спокій ми відповімо спокоєм, але Ізраїль, не вагаючись, завдасть удару по тих, хто намагатиметься заподіяти їй шкоду, чи то з території сектора Газа або з іншого місця", - заявив Кац.

Режим припинення вогню почав діяти з 5:00 14 листопада. Перемир'я було узгоджено за посередництва Єгипту.

Нагадаємо, бойові дії між Ізраїлем і сектором Газа спалахнули 12 листопада після ліквідації ізраїльськими силами одного з командирів палестинського угруповання "Ісламський Джихад" Баху Абу аль-Атта під час удару в Газі.

Після вбивства палестинського командира з сектора Газа в бік ізраїльських міст були випущені ракети. Ізраїль відповів бомбардуванням об'єктів угруповання "Ісламський Джихад" в секторі Газа.

В результаті бойових дій між Ізраїлем і сектором Газа загинули 32 людини.