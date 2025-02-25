ЕС против выселения палестинцев из Сектора Газа, но за очищение анклава от ХАМАС

Руководитель внешней политики Европейского Союза Кая Каллас призвала Израиль и ХАМАС продолжить процесс обмена заложниками. Брюссель против идеи выселения палестинцев из Сектора Газа и поддерживает управление анклавом по принципу двух государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Выступая на пресс-конференции после заседания Совета ассоциации между министром иностранных дел Гедеоном Сааром и министрами иностранных дел ЕС, Высокий представитель ЕC по вопросам иностранных дел и политики безопасности призвала Израиль и ХАМАС перейти ко второму этапу соглашения об освобождении заложников.

При этом глава европейской дипломатии не поддерживает предложение президента США Дональда Трампа по переселению жителей Сектора Газа, утверждая, что "палестинцы должны иметь возможность жить в Газе".

"В то же время, Газа никогда не должна снова стать убежищем террористов. мы не хотим видеть там ХАМАС", - сказала она.

Каллас добавила, что ЕС обеспокоен событиями на Западном берегу реки Иордан и повторила призыв к решению проблемы по принципу двух государств.

Отвечая на вопрос об ордерах Международного уголовного суда, выданных премьер-министром Беньямином Нетаньяху, Каллас отметила, что ЕС поддерживает суд, но "исполнение ордеров Международного уголовного суда - дело государств-членов".