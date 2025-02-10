Палестинцы не вернутся в Газу, но получат "лучшее жилье", - Трамп

Палестинцам не позволят вернуться в Газу. Вместо этого планируется построить им "безопасные общины" в других регионах.

На вопрос корреспондента, будет ли палестинский народ иметь право вернуться в Газу, Трамп отметил, что им будет предоставлено "лучшее жилье" в другом месте.

"Нет, не будут, потому что они будут иметь гораздо лучшее жилье. То есть я говорю о строительстве постоянного места для них", - сказал он.

В то же время Трамп предположил, что за пределами Газы может быть шесть различных мест для проживания палестинцев. По его словам, это были бы "прекрасные общины" для примерно 2,3 миллиона палестинцев, которые сейчас проживают в Полосе.

"Может быть пять, шесть, может быть два. Но мы построим безопасные общины, чуть дальше от того места, где они есть, где есть вся эта опасность... Тем временем я бы владел этим. Думайте об этом как о развитии недвижимости на будущее. Это был бы хороший кусок земли. Без больших затрат ", - сказал американский лидер.